Palinsesti tv, ecco gli scontri diretti di settembre in prima serata

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 16:49

I bollini rossi e neri sulle autostrade stanno al capitolo finale. Segno che l’estate sta finendo e quindi si ricomincia. Anche in tv dove si metteranno da parte le repliche che quest’anno – per colpa del lockdown – sono durate sei mesi. Per l’autunno si prevedono delle sfide interessanti tra le due ammiraglie generaliste. Ecco come sarà la settimana a settembre:Su Rai 1 continuano gli episodi del Commissario Montalbano (ovviamente repliche perché di nuovi non ce ne sono) fino al 28 quando prenderà il suo posto Alessandro Gassmann con Io ti cercherò. Mentre Canale 5 fa scendere in campo il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Per chi vuole sparigliare ci sono Presa Diretta (e a seguire Report) su Rai3, Boss in incognito su Rai2 e Quarta Repubblica su Rete4.Ancora repliche di fiction di successo su Rai1 (Montalbano e poi Imma Tataranni da ottobre). Su Canale 5 le partite in chiaro della Champions a gironi. Su Italia 1 le Iene, su Rai 2 lo show di Brignano e poi il Collegio 5. Immancabili i talk:su La7, Fuori dal Coro su Rete4 e #Cartabianca su Rai3.Il 9 settembre riparte Ulisse su Rai1 mentre Canale 5 schiera Alessia Marcuzzi con il suo Temptation Island (versione nip). Per sparigliare su Rai 3 c’è sempre Chi l’ha Visto? e la Champions su Sky Sport.Sfida a suon di repliche tra le fiction di Rai1 con Claudio Amendola e Luca Argentero (a ottobre) e il game show di Gerry Scotti in cerca del Milionario. Su SkyUno è il giorno di X Factor, su Tv8 e Sky Sport l’Europa League e poi i talk. Su Rete4 Dritto e Rovescio, su La7 Piazzapulita e su Rai2 il nuovo programma di approfondimento – dal titolo Seconda Linea - che dovrebbe partire il 24 settembre.Il Tale e Quale Show – decima edizione - di Carlo Conti riparte il 18 settembre. A sfidarlo sarà il Gf Vip di Signorini. A completare l’offerta della serata Quarto Grado (Rete 4), Propaganda Live (La7), Freedom (Italia 1), Le Ragazze di Rai 3, Fratelli di Crozza (Nove), Bake Off (Real Time).Tra Milly Carlucci e Maria De Filippi la febbre del sabato sera è d’obbligo. Su Rai1 tocca a Ballando con le Stelle 15. Su Canale 5 Tù sì que vales 7.La fiction di Rai 1 alla domenica è una nuova stagione. Quindi si va con i nuovi episodi de L’Allieva 3. Live Non è la d’Urso è la risposta di Canale 5, mentre Che Tempo che Fa torna su Rai3 e Non è l’Arena riparte su La7.