Palinsesti Sky, da X Factor a House of the Dragon: tutte le novità della prossima stagione. No a Italia's Got Talent

La nuova stagione di Sky si preannuncia ricca di novità. Oltre alle conferme degli show più amati come X Factor, Masterchef e Pechino Express, si aggiungono tanti progetti originali e titoli cult come House of the Dragon, attesissimo prequel de Il Trono di Spade in arrivo il 22 agosto, in esclusiva e in contemporanea con l’America. Mercoledì la presentazione di palinsesti alla stampa.

Palinsesti Sky: da X Factor a House of the Dragon ecco tutte le novità della prossima stagione

Non tornerà invece Italia's Got Talent, come ha confermato Antonella d’Errico - Executive Vice President Programming Sky Italia, rispondendo alle domande dei giornalisti : «Abbiamo deciso di concentrarci sul rilancio di X Factor».

Sono 100 i titoli Sky Original, tra italiani e internazionali, di cui 60 solo italiani, proposti da Sky solo nel 2022: numeri che ne fanno la prima piattaforma pay per produzione di serie tv in Italia, con 26 titoli originali prodotti negli ultimi 3 anni. La ricca line-up di contenuti originali, dopo Christian, Il Re, la seconda stagione di Diavoli e Blocco 181 nei mesi scorsi, vedrà il ritorno di Petra, il debutto di una novità assoluta come Il Grande Gioco, i nuovi episodi di Romulus e de I delitti BarLume, e le attesissime Call My Agent – Italia e Django. Per il managemente Sky erano presneti : Antonella d’Errico - Executive Vice President Programming Sky Italia; Nils Hartmann - Executive Vice President Sky Studios Italy & Germany; Margherita Amedei - Senior Director Sky Cinema; Roberto Pisoni - Director of Entertainment Channels; Daniele Ottier - Business Affairs & Acquisition and FTA Senior Director. A condurre l'evento Alessio Viola.

PALINSESTI SKY - I NUOVI PROGETTI ORIGINALI

grandi novità in sviluppo si aggiungono alla lista dei progetti originali, frutto della forza produttiva e creativa europea di Sky Studios - da M. Il Figlio del Secolo e La città dei vivi, ai nuovi annunci: L’Arte della Gioia di Valeria Golino, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, dramedy sulla vera storia degli 883 e Dostoevskij, con Filippo Timi protagonista diretto dai fratelli D’Innocenzo, con Sky per la loro prima serie tv.

Palinsesti Sky: Filippo Timi

La serie Unwanted creata da Stefano Bises, racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Nei

panni del capitano della Orizzonte, Marco Bocci.



Palinsesti Sky: Marco Bocci

L’autunno 2022 vedrà poi il debutto di una novità assoluta - Il Grande Gioco, sul mondo del calciomercato e dei

procuratori sportivi, con Francesco Montanari di nuovo protagonista di una serie tv Sky a 14 anni

da Romanzo Criminale.

Palinsesti Sky: Francesco Montanari

PALINSESTI SKY - I SUCCESSI MONDIALI

Tra le serie più attese e premiate del panorama mondiale – torna la terza stagione di Succession e il primo capitolo del gioiellino HBO "The White Lotus" che hanno appena fatto incetta di nomination agli Emmy Awards 2022 con addirittura 25 e 20 menzioni rispettivamente, più di qualunque altra serie tv quest’anno. Un catalogo amplissimo di circa 450 titoli complessivi l’anno, con 100 prime visioni assolute spalmate sui tre canali interamente dedicati alle serie tv: Sky Atlantic,Sky Serie e Sky Investigation. Si può scegliere tra le serie Sky Original, italiane e di gruppo,il meglio della serialità internazionale, dai franchise più iconici alle novità più attese,passando per i grandi classici, i titoli cult più di nicchia e quelli più mainstream. Un titolo per tutti, in arrivo il 22 agosto, in esclusiva e in contemporanea con l’America: House of the Dragon, attesissimo prequel de Il Trono di Spade.

In attesa delle nuove stagioni di Succession ed Euphoria, della Sky Original UK This England sui primi mesi da Premier di Boris Johnson e l’amatissima Yellowstone con Kevin Costner, solo per citarne alcune.

Dal prossimo anno disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera, Django è l’ambiziosa serie originale Sky e CANAL+ in

dieci episodi che rilegge liberamente e in chiave contemporanea l’omonimo classico western di Sergio Corbucci, attraverso una storia avvincente e un'accurata rappresentazione del periodo portato in scena.

Anche l'Italia avrà il suo “Call My Agent-Italia“, adattamento del cult francese Dix Pour Cent. La serie, diretta da Luca Ribuoli avrà tra i protagonisti tantissime guest star come Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Corrado Guzzanti. Nel cast come protagonisti Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Paola Kaze Formisano, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Burattoe con Emanuela Fanelli.

PALINSESTI SKY - CINEMA. TORNANO SERENA ROSSI E SALVATORE ESPOSITO

L’offerta di Sky Cinema mostra numeri non meno significativi: oltre 200 prime visioni l’anno e 2500 titoli cinema all’anno, che ne fanno l’offerta più completa in assoluto. Nei prossimi mesi è atteso l’arrivo di tanti nuovi titoli internazionali, tra i più grandi blockbuster e i film con protagonisti i volti più premiati, grazie agli accordi del gruppo Sky con tutte le grandi major, NBC Universal, Warner, Sony, Paramount, e con i distributori nazionali come Vision Distribution e Rai Cinema, ma anche Lucky Red ed Eagle. In arrivo, tra gli altri, Spider- Man: No Way Home, Belfast, Uncharted, Matrix Resurrections e Cry Macho - Ritorno a casa. Protagonista come sempre anche il grande cinema italiano, tra commedia e film d’autore, con un’offerta davvero pensata per le più diverse passioni cinematografiche, che spazia da "Il sesso degli angeli" di Leonardo Pieraccioni e "Chi ha incastrato Babbo Natale?" di Alessandro Siani a Leonora addio di Paolo Taviani. Senza dimenticare le collection come Petra e I delitti del BarLume, i film italiani targati Sky Original come The Hanging Sun – Sole di mezzanotte, I Viaggiatori, Rosanero e Beata te, e gli internazionali Operation Fortune, Blacklight e On The Line.

Ci saranno poi quattro nuovi film Sky Original tutti italiani in arrivo prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW: Rosanero, dopo un’anteprima a Giffoni il 25 luglio, con la star di Gomorra – La serie Salvatore Esposito, The hanging sun – Sole di mezzanotte, con Alessandro Borghi; I Viaggiatori, diretto da Ludovico Di Martino; Beata te,

nuova commedia Sky Original con l’attrice, cantante, doppiatrice e presentatrice Serena Rossi e Fabio Balsamo, le cui riprese sono in corso in questi giorni.

PALINSESTI SKY - GLI SHOW

Anche per gli show di Sky è ai nastri di partenza una nuova stagione. Un’annata su Sky Uno che si preannuncia ricchissima, tra titoli molto amati e ormai consolidati, le nuove attesissime edizioni dei flagship show X Factor, che si presenta con una squadra totalmente rinnovata. in conduzione Francesca Michielin : «Quando me l'hanno proposto - ha dichiarato la cantante in conferenza stampa - sono caduta dal divano , ci ho pensato pochissimo e ho detto sì. La cosa più grave è che non ho la minima ansia e bello tornare sul luogo del delitto ed essere un po' la sorella maggiore dei concorrenti. Dovrei essere super partes, ma per me e impossibile. Siamo tutti estremamente emozionati».

PALINSESTI SKY - Costantino Della Gherardesca (Pechino Express) e Francesca Michielin (X Factor)

Confermatissima la nuova stagione di MasterChef Italia con il trio Barbieri, Cannavacciulo e Locatelli giudici chef, e i programmi che hanno esordito su Sky lo scorso anno lasciando subito il segno e diventando presto dei cult per il pubblico come Pechino Express con Costantino della Gherardesca e Quelle Brave Ragazze.

PALINSESTI SKY - TV 8

Si rafforza la linea editoriale di TV8, il canale free to air di Sky, con tante nuove produzioni originali in palinsesto anche per la prossima stagione televisiva, che proporrà una ricca offerta tra nuovi programmi e grandi conferme. Tra gli altri, è atteso per l’autunno (la prima settimana di settembre NDR) "100% Italia", un nuovissimo game show in access prime time condotto da Nicola Savino: «Sono atterrito dalla figaggine di100% italia, é un game che partirá a settembre, siamo in 106 persone in studio abbiamo costruito un panel che rapresenta il panel degli italiani, con 2 coppie di concorrenti, un sondaggista e poi sono io. Giocheremo sui gusti e le abitudini degli italiani. Sono felice ed emozionato».

PALINSESTI SKY - Nicola Savino

