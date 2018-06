Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il giorno della verità è arrivato. È da poco iniziata la presentazione dei nuovi, ma, alias Gio Gio, il capo tutor di, non ha voluto attendere per far sapere al pubblico il nome della nuova conduttrice che sostituirà. E si tratta proprio di, com'era già stato anticipato su Leggo «Oggi inizia una nuova avventura ...o nella grande famiglia di Detto Fatto», cinguetta su Instagram il costumista più famoso della tv. E posta lacon la nuova conduttrice del factual show di Rai2.In pochi minuti è boom di like e sono tanti i fan che fanno i loro migliori auguri all'attrice. «In bocca al lupo Bianca», commentano. Sentirà un po' di nostalgia? Staremo a vedere.