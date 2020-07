Palinsesti Rai: da DOC con Luca Argentero a L'Allieva 3, tutte le novità delle fiction più amate

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 15:15

. Dopo il record di ascolti delle prime quattro serate (oltre 8 milioni di telespettatori e il 30,7% di share), torna DOC - Nelle tue mani, il medical drama che ha realizzato il miglior esordio per una serie dal 2007. L'annuncio questa mattina durante laSono riprese le registrazioni delle fiction rai più amate dopo lo stop forzato causa Coronavirus. Durante lacala i suoi gli assi presentando una stagione autunnale ricca di titoli ma anche di tante novità.Grande attesa per un titolo che l’emergenza sanitaria ha interrotto alla quarta serata e che ora riparte da ascolti straordinari, i migliori registrati da una serie televisiva italiana dal 2007. Una serie che ha rivitalizzato il genere hospital ibridandolo e rendendo questo prodotto un punto di riferimento per le produzioni europee e internazionali. Si conclude, con le ultime tre puntate,la vita scissa del Dr. Fanti /che trova nell’empatia e nella comprensione degli altri la chiave della rinascita. Regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco.Tra i sequel, una nuova stagione per il poliziesco/comedy, forte del binomio tra i protagonisti, uniti dall’uniforme e divisi dalla visione della vita. Claudio Amendola/Carlo Guerrieri e Miguel Gobbo Diaz/Malik sono stati promossi e devono districarsi tra vicende personali e casi da risolvere.Terza stagione per, tra giallo e comedy. Al centro delle nuove puntate torna la coppia Lino Guanciale-Alessandra Mastronardi, amatissima dal pubblico, insieme a un cast di nuove entrate, nuovi casi e quanto basta per rimettere in discussione l’identità dei protagonisti. Regia di Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini.Nel il daytime, gli spettatori potranno ritrovare le nuove storie diinterrotto proprio quando continuava impetuosa la curva ascendente degli ascolti.Una serie potente, drammatica e ricca di talento visivo ambientata a Roma dove un ex poliziotto, Valerio/, segnato da quello che sembra il suicidio del figlio, indaga con l’aiuto di un’ex-collega (Maya Sansa) e nel dolore riscopre il senso della paternità e la forza per ricominciare. Regia di Gianluca Maria Tavarelli., prima serie interpretata dacoprodotta con la Spagna per la regia di Alessandro Angelini. Lungo la costa della Liguria, un uomo qualunque - un meccanico nautico - deve infiltrarsi nel mondo del narcotraffico mettendo a rischio la famiglia, il lavoro e la sua stessa identità. Un padre solo con il suo coraggio., una nuova potente ibridazione tra thriller e family, con. Il crollo di una banca, un dirigente al centro dei sospetti per la morte di un collega, le minacce alla famiglia, la necessità di nascondersi dietro una nuova identità e la scoperta di non conoscere fino in fondo chi ci è vicino. Quindi, la faticosa ricerca di una normalità e di una ritrovata unità. Regia di Luca Ribuoli.n gruppo di detenuti in un Istituto Penale Minorile dove i sentimenti si esasperano e non si sfugge al conto con se stessi tra colpa, protervia e speranza. Con, Carmine Recano e Valentina Romani per la regia di Carmine Elia.è un nuovo crime/noir dai romanzi di Massimo Carlotto. Matteo Martari è un detective anticonvenzionale, temprato dall’ingiustizia di un carcere, che indaga nel sottobosco del perbenismo della provincia. Regia di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi.Vari ritorni importanti, che declinano con creatività il genere crime. Tra questi,, ormai con un largo pubblico di affezionati grazie all’interpretazione diai romanzi di Antonio Manzini e alla qualità innovativa della messa in scena.Attesissimo dal suo pubblico, è già tornato in onda il daily drama di prima serata, tra i primi set a ripartire grazie allo sforzo dei produttori (Fremantle e CPTV Rai di Napoli). Nuove puntate nello storico contesto di Napoli, la vitalità di un racconto con tanti fili che esplorano i molteplici problemi, privati e pubblici, della quotidianità.