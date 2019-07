Palinsesti Rai, nuovi show per Mara Venier, Ruggeri e D'Alessio. Fazio trasloca, Clerici out

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

Inclusiva e digitale. Tra i diversi aggettivi che si sceglie laprossima ventura, quella dei, ci sono soprattutto questi. Inclusiva perché, spiega l', «siamo un servizio pubblico che non deve dimenticare nessuno» (da leggersi: gli spettatori non sono mai troppi); digitale perché il grande sogno è fare del portaleuna piazza di contenuti capace di rivaleggiare con i nomi dalle spalle più larghe, Infinity, Netflix e altri. E per far capire che si gioca sul serio, ecco servito l'asso. Di Fiori. È infatti Fiorello dal 4 novembre e con un progetto che lui stesso, in un video, definisce «una nuova avventura» - la star coccolata con estrema cura. Qualcosa di grosso, il suo programma, che farà da traino a una fornitura sempre più solida su Rai Play, con 18 show live e, per il 2020, un titolo nuovo ogni giorno, in ogni genere di prodotto.Ma siccome laè ancora (tanto) tv generalista, ecco serviti i palinsesti. I maggiori riflettori sono perche, dal 9 settembre, sarà la conduttrice del pomeridianosu Rai1 (con lei). Non solo: già da agosto,condurrà una versione di prima serata di. E alle polemiche sulle sue opinioni sovraniste, la showgirl replica: «Per me parlano 35 anni di carriera. Sono sempre stata indipendente».sarà ancora il volto die, dal 20 dicembre, di un nuovo show di emo-tainment in prima serata intitolato, mentre altre due star femminili assenti nei palinsesti di autunnodiranno la loro nel 2020: sula prima («in cantiere c'è un programma molto bello sul racconto degli anni passati, in primavera», spiega il direttore di rete Teresa De Santis), sula seconda, con uno show musicale., invece, come previsto, passerà aA novembre, Rai1 punta sullo show, sulla vita dei cantautori, condotto da. Sul fantasma di, il direttore di Rai2 non si tira indietro: «Sì, lo volevo. Ma tre motivi mi fanno per ora desistere: uno, sono qui da pochi mesi e non posso fare miracoli; due: Luttazzi mi ha chiesto troppo; tre: la sua irriverenza in politica e sesso va bene, ma di questi tempi, quella sulla religione è a rischio».Tra le novità, una serata speciale disu Carosone, lo chefche conduce da metà settembre un gioco quotidiano nel preserale su Rai2 dal titolo, mentre curioso è anche da ottobre in prima serata Maledetti amici miei, conin vena di confessioni cinematografiche, affiancati daSul, l'ad Salini chiude così: «Le indiscrezioni su una mia proposta a Mogol non sono vere. A Sanremo cominceremo a pensare solo dalla prossima settimana».riproduzione riservata ®