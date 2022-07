Palinsesti, La7 cala tre nuovi assi: Balivo, Cazzullo e De Gregorio

di Ferruccio Gattuso

La7 naviga verso l’autunno con il vento in poppa. Così almeno la mette Urbano Cairo, il patron della rete (nonché presidente di Cairo Communication, RCS e Torino Football Club) che, sono sempre parole sue, «oggi viene premiata dalle sue strategie, con un 4,4% di share nel totale giornata e, nel prime time, come sesta rete nazionale davanti a Rete4». Non solo: «Siamo usciti da anni difficili, eppure siamo stati sempre presenti: i giornali sempre in edicola, mai un programma televisivo chiuso, nessun licenziamento». Informazione come colonna portante, «tanto che, se non il canone, almeno una forma di tax credit, come quella per le reti che producono fiction, dovrebbero concedercela. Perché noi facciamo vero servizio pubblico».

Le tre new entry

Le novità targate La7 sono presto che dette: Caterina Balivo in esclusiva dal 12 settembre come conduttrice di un game show (dal titolo ancora top secret) «incentrato sulle parole e sull’enigmistica, in linea con la natura di La7, che è una rete di parole». La show woman napoletana è, sono sempre parole di Cairo, «giovane, simpatica, brillante» e, questo il senso, se andrà bene potrebbe segnare un nuovo corso di La7 nell’entertainment. La seconda novità è Aldo Cazzullo: il giornalista entra nel cast di La7 con “Una giornata particolare”, programma di storia e cultura (format originale), nel quale ogni mercoledì, per sei puntate, verrà raccontata una giornata speciale di un personaggio storico, da Francesco D’Assisi a Galileo Galilei a Napoleone. Terzo asso calato per la nuova stagione è Concita De Gregorio, alla guida di “In Onda – Libri”, programma domenicale dedicato ai libri.

Le colonne portanti



Restano i punti fermi di La7: Enrico Mentana, re delle maratone e dell’informazione quotidiana, Lilli Gruber a “Otto e mezzo” e le serate con “diMartedì” con Giovanni Floris, “Atlantide” con Andrea Purgatori al mercoledì, “Piazzapulita” con Corrado Formigli al giovedì e “Propaganda Live” al venerdì. Sulla domenica di Giletti con “Non è l’Arena” non si discute: «Giletti a Mosca? – spiega Cairo – Le domande che doveva fare le ha fatte. Poi noi conosciamo le risposte preconfezionate che arrivano da lì».

