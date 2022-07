Palinsesti La7, arriva Caterina Balivo: avrà un game show nel preserale. Tutte le novità

Il patron Urbano Cairo ha sciorinato i dati del suo gruppo dopo questi due anni difficili caratterizzati dalla pandemia «che ha visto La7 sempre presente al 100%, senza mai chiudere un programma, dare spazio a tutte le voci in modo che la gente si facesse un’opinione propria. Uno sforzo incredibile che ha portato un incremento di utenti unici sull’online e digitale che fa del gruppo che comprende La7, Corriere e Gazzetta, la quinta forza in classifica con 32 milioni di utenti unici, molto vicino alla terza e alla quarta, Amazon e Microsoft, e dietro le prime due che sono Facebook e Google».

Cairo ha precisato che il Corriere ha superato e staccato Repubblica e che La7 nel prime time (20:30-22:30) è al sesto posto e davanti a Rete4. A Cologno non dicono la stessa cosa, ma questo è il bello del derby.

La Prima Serata nella prossima stagione autunnale sarà così: domenica Non è l’Arena, lunedì la serie (si parte con la quarta stagione di Yellowstone), diMartedì con Floris ovviamente confermatissimo al martedì, Atlantide al mercoledì, Piazza Pulita al giovedì, Propaganda Live al venerdì con contratto rinnovato per altri tre anni a Bianchi e soci. Al sabato resta la variabile (si parte con Eden). Confermatissimi nel day time e access Merlino, Gruber e Panella, soddisfazione per i risultati del Palio di Siena e per le maratone di Mentana, ecco che arriva nel preserale (prima del tg della sera) Caterina Balivo con un game show di parole. Altra novità il settimanale In Onda libri, la domenica alle 19, condotto da Concita De Gregorio e il ritorno del calcio femminile con serie A e Coppa Italia al sabato pomeriggio. Ci sarà anche Aldo Cazzullo nelle vesti di divulgatore con sei puntate di Una giornata particolare, dedicata ai grandi personaggi della storia. Da Giulio Cesare in poi.

