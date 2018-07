Palinsesti Mediaset, tutti i programmi: cambia Rete4, addio a Quinta Colonna

I nuovi palinsesti In prime time arrivano un nuovo talk show politico con Nicola Porro (che resta anche alla guida di Matrix su Canale 5), in onda probabilmente il lunedì; Freedom - Oltre il confine, la divulgazione a cura di Roberto Giacobbo, anche lui come Greco transfuga dalla Rai, che dovrebbe occupare la casella del martedì; il mercoledì toccherebbe invece all'intrattenimento con un nuovo progetto di dieci puntate affidato all'ironia intelligente di Piero Chiambretti; il giovedì ancora attualità, con un nuovo programma condotto da Gerardo Greco; il venerdì la conferma di Quarto grado. Nell'access prime time, Barbara Palombelli sfida Lilli Gruber e il suo consolidato Otto e mezzo con Stasera Italia: in primo piano il dibattito sui temi di attualità con gli ospiti. Il programma andrà in onda anche nel week end con Giuseppe Brindisi.



E se Quinta colonna per ora è finito nel cassetto, «con Paolo del Debbio - assicura - stiamo lavorando a nuovi progetti». Quanto a Maurizio Belpietro, che conduceva Dalla vostra parte, «i rapporti sono più che ottimi. Troveremo altre forme di collaborazione, non c'è niente di problematico». E Mario Giordano, sottolinea il direttore generale informazione Mauro Crippa, «è una colonna portante di Mediaset. Stiamo pensando a una striscia di opinione tutta sua».

Il progetto con Renzi «Può essere interessante» per Mediaset trasmettere il nuovo format di ispirazione culturale che Matteo Renzi avrebbe intenzione di realizzare su Firenze. «Ci hanno contattato, stiamo aspettando di vedere che tipo di prodotto sarà», spiega il vicepresidente e ad dell'azienda di Cologno Monzese. «Potrebbe andare in onda su Rete4, o su Focus», aggiunge. E a chi gli ricorda gli ascolti da rete tematica di Focus, risponde alludendo - con una battuta - al risultato elettorale del Pd. Poi, con toni più seri, aggiunge: «Credevo in Renzi, mi ero fatto affascinare, convinto che avesse una marcia nuova. Ma non ha rispettato le competenze degli altri. Si è messo al centro e si è isolato. A parole bene, bene, bene. Ma nella realtà dei fatti le cose sono andate diversamente»

La sitcom di Francesco Totti e Ilary Blasi come Casa Vianello «L'idea ci era venuta tempo fa, ne ho anche parlato con Ilary. Ho letto ora di questi progetto, è interessante: insieme - conclude il vicepresidente e ad Mediaset - possono fare qualcosa di bello».