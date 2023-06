Le pagelle ai talk in tv: super Mentana, bene anche Bortone e Moreno

di Marco Castoro

La stagione dei talk di approfondimento si è chiusa. Oltre al sempreverde Enrico Mentana e all’icona Bruno Vespa, i voti più alti dei talk di approfondimento premiano Paolo Del Debbio e Giovanni Floris, consacrati dalla crescita di ascolti in prima serata, Eleonora Daniele e Alberto Matano per il daytime, Salvo Sottile e Manuela Moreno per disinvoltura, simpatia e leggerezza. Ora si pensa alla prossima stagione. La girandola è stata azionata. A bordo campo scaldano i muscoli De Girolamo, Costamagna, Merlino, Giorgino. Mentre si siedono sulla poltrona girevole Porro, Bortone, Giandotti, Bruchi. E Giletti? Mistero.

8 Enrico Mentana non ci sono più aggettivi per lui, è il numero 1. Grande stagione per Paolo Del Debbio, il suo Dritto e Rovescio è il fiore all’occhiello di Retequattro. Lode anche per Giovanni Floris che con diMartedì ha battuto 35 volte su 36 il competitor Cartabianca.

7,5 Alberto Matano, Eleonora Daniele le due colonne d’ercole di Rai1. Standing ovation anche per Salvo Sottile che ha riportato i Fatti Vostri agli ascolti che gli competono. Applausi per Fabio Fazio e Bruno Vespa, ennesima stagione super. Cinque minuti è ok ma la prima serata non decolla.

7 + Manuela Moreno ha tenuto alto lo stendardo dell’approfondimento Tg2. Brava Serena Bortone che è cresciuta negli ascolti. Performance ok per Nicola Porro e per Massimo Giletti finché è rimasto in campo.

7 Masi-Ferolla e Convertini-Peppone hanno trascinato Linea Verde all’ennesima stagione super. Così come Massimiliano Ossini e la squadra di Mattino 5. Applausi per la seconda serata di Emma D’Aquino e Francesca Fialdini. Su Rai2 ascolti super per Marzia Roncacci e Milo Infante. Chi l’ha visto? e Quarto grado si confermano doc.

6,5 Marco Damilano si è inserito bene. Così come Laura Tecce. Buona la stagione di Monica Giandotti con Agorà, Diego Bianchi (alias Zoro) con Propaganda Live. Vincenti le campagne sulle case occupate di Mario Giordano a Fuori dal Coro. Setta-Timperi, coppia-scoppia! Ingrid Muccitelli brava.

6 Lilli Gruber meriterebbe 7 per gli ascolti ma Otto e Mezzo ricorda Telekabul. Più obiettivi David Parenzo e Concita De Gregorio e la squadra di Omnibus. Giuseppe Brindisi tiene la Zona. Lucia Annunziata non ha chiuso in bellezza. Corrado Formigli si difende come può, così come Andrea Pancani. Le inchieste di Andrea Purgatori sono da applausi, ma gli ascolti non decollano.

5 Share deludente nonostante la professionalità anche per Barbara Palombelli e Veronica Gentili. Buoni ascolti per Myrta Merlino ma le polemiche interne non sono piaciute. A Bianca Berlinguer non basta Corona.

