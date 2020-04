Telebusti alla ribalta in emergenza covid: ecco promossi e bocciati. Enrico Mentana sempre numero 1, volano le donne

La quarantena ha fatto bene ai tiggì. Gli ascolti sono cresciuti per tutte le edizioni, mentre non si può dire la stessa cosa degli Speciali, soprattutto quelli in prima serata. Il Tg1 delle 20 viaggia oltre il 25% con più o meno 7 milioni di spettatori. Il Tg5 supera sempre il 20% e si assesta intorno ai 6 milioni. Ma crescono tutti: dal Tg2 al Tg di Mentana, dal Tg3 a Tg4 e Studio aperto. Bene anche Tv2000 e i canali all-news.



’unico neo: troppi inviati in postazione e pochi servizi reportage. Per quanto riguarda le conduzioni, i tiggì si colorano sempre più di rosa, perché le donne hanno conquistato il posto al sole delle telecamere relegando i maschietti in seconda fila. Tanti i volti noti dei telebusti, ma non tutti meritano la lode. Perché tra i pregi c’è pure qualche difetto, visto con l’occhio critico del telespettatore.



ENRICO MENTANA - 10

Dieci perché Mentana è Mentana. E perché il tg di Mentana è il tg di Mentana. E non il tg La7. Sempre divertenti i suoi siparietti e battibecchi con ospiti o inviati. Per non parlare delle Maratone, ormai diventate un cult dell’informazione in tv. Non ha peli sulla lingua neanche quando si tratta di polemizzare con le istituzioni.



EMMA D’AQUINO - 9

È il volto più apprezzato del Tg1. Una “Straordinaria” sempre pronta. Rassicura il pubblico come pochi nella Tv italiana e si diverte quando esce dalla postazione (vedi Sanremo, sia con Claudio Baglioni sia con Amadeus, e Ballando con le stelle con Milly Carlucci che l’ha voluta ospite).



TONIA CARTOLANO - 8,5

Promossa a pieni voti ancor più per i suoi collegamenti da inviata speciale (dove c’era un evento c’era lei: dalla Concordia al terremoto) che per la conduzione del tiggì di Sky. Attualmente sta raccontando fatti e misfatti dalla zona rossa lombarda. La sua rassegna stampa è essenziale, senza pistolotti.



FILOMENA LEONE - 8

È la Regina indiscussa del #Telesorriso. Ha conquistato telespettatori e follower. Voce rassicurante e conduzione lineare. Su Sky tg24 garbo, eleganza e autorevolezza fanno emergere la spiccata personalità. Impeccabile anche la sua “Edicola” notturna: una rassegna stampa da vero servizio pubblico.



MARCO FRITTELLA - MAURIZIO MARTINELLI - 7,5

Due volti istituzionali di Tg1 e Tg2. Frittella è il decano dei giornalisti vecchia scuola, quella migliore. È una garanzia. Martinelli ha il piglio e la sicurezza del conduttore esperto. Sia negli approfondimenti sia quando conduce il tg diretto da Sangiuliano.



FABIO VITALE - GIANLUCA SEMPRINI - 7+

Vitale ha inaugurato il primo tg di Sky condotto dal salotto di casa sua. È sempre composto, anche quando gesticola (l’opposto del suo collega Luigi Casillo). Semprini è una certezza. Si distingue anche nelle edizioni notturne del tg di RaiNews.



MARZIA RONCACCI - GIUSEPPE BRINDISI - MARCO CONGIU 7

La Roncacci, estroversa, al Tg2 stupisce con i suoi guizzi imprevedibili durante le dirette. Brindisi (Tg4) è un veterano dei telegiornali e programmi Mediaset. Congiu invece è da anni un punto di riferimento di Sky tg24 Economia.



GABRIELLA CAPPARELLI - BARBARA MASULLI - 6,5

La Capparelli (Tg1) è un’ottima cronista che si fa apprezzare anche come mezzobusto. La Masulli, oltre a essere uno dei volti più stimati di Tv2000, in questi giorni si sta distinguendo nei servizi in prima linea dalla zona rossa lombarda.



ALBERTO BILÀ - LAURA TANGHERLINI - MONICA GIANDOTTI - 6

Bilà conduce il Tg5 delle 13 senza fronzoli. Un ritorno di fiamma alle 20 sarebbe gradito. La Tangherlini è tra le conduttrici più note di RaiNews. Giandotti è brava ad Agorà Estate, ma quando conduce il Tg3 fa venire il mal di mare per come si agita.



FRANCESCO GIORGINO - 5,5

Dopo anni e anni di dirette al Tg1, sbaglia ancora tutti i cambi camera. A ogni stacco, lui arriva puntualmente in ritardo, come se avesse i riflessi allentati. Ma non solo. Si incarta spesso. E chiede scusa ogni volta, sottolineando l’errore.



LAURA CHIMENTI - 5

Se perde il copione scritto sono dolori. Nel tg1 delle 20 recita la parte a memoria, scandendo con estrema enfasi ogni singola parola. Forse pensa di essere un’attrice teatrale.... Chissà, magari qualche live in esterna sarebbe terapeutico.



DOMITILLA SAVIGNONI - 4

L’attacco di tosse irrefrenabile mentre parla del coronavirus al Tg5 le ha giocato un brutto scherzo, facendo diventare il video virale. Ma se questo si può perdonare, la cantonata di scambiare Italia Viva con Italia dei Valori proprio no. Che c’azzecca?



FRANCESCA CANTINI - ANDREA GIAMBRUNO - 3

Cantini (Tg5 Prima Pagina) va avanti di gaffe in gaffe. La recente papera su Papa “Francescao” è anche finita su Striscia La Notizia. Giambruno conduce il TgCom come in un ciak cinematografico. Copia le posizioni di Lilli Gruber per darsi un tono.



ROBERTA FLORIS - ANDREA GERLI - 2

La conduttrice di Studio Aperto ha un accento sardo troppo marcato perfino per una tv locale. Non sa improvvisare, come quando ha ripreso la linea dopo la sparizione dal video dell’inviato. Gerli (RaiNews) è impettito. Ridondante nella rassegna stampa.



ALESSIO VIOLA - 1

Tra il cellulare sulla scrivania e gli innumerevoli uhmmm... ehmmm... ahmmm... (come se la lingua frenasse all’incrocio con lo stop!) si agita talmente tanto quando conduce a Sky tg24 che in regia stanno pensando di mettergli la camicia di forza.



LUIGI CASILLO - 0

Quando presenta il tg di Sky sembra che stia sul seggiolone, con le gambe aperte. Va in affanno sui titoli e fa i lanci troppo lunghi. I suoi sono monologhi con tanto di pose. Interrompe gli ospiti come un saputello. Fa la rassegna stampa col piedino alzato



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA