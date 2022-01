Ottavia Fusco a “Oggi è un altro giorno”: «Dopo la tournée con Claudia Cardinale sfiorato l'alcolismo»

Ottavia Fusco ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. L’attrice ha parlato della sua vita e della storia d’amore col marito Pasquale Squitieri, a cui ha dedicato il libro “’’Nu piezzo ‘e vita”.

Ottavia Fusco ha parlato della sua storia d’amore col marito Pasquale Squitieri, a cui ha dedicato il libro “’Nu piezzo e vita”: «Era da un po’ che avevo in mente di dare un ordine mentale emotivo alla storia d’amore. Siamo stati insieme dal 2003 fino alla sua morte nel 2017, ci siamo sposati nel 2013. Noi avevamo una grande differenza d’età, ma non la sentivo affatto. E’ stato un meraviglioso incontro di due intelligenze. Dopo la sua morte è stato terribile e tra l'altro ha avuto un ultimo anno di vita durissimo. Era riuscito a sconfiggere un cancro al polmone ma è morto perché non è riuscito a superare un incidente automobilistico, era arrivato all’immobilità. E lui non si accettava più».

Poco prima della sua morte Pasquale Squitieri ha avuto l’idea di riscrive la pièce teatrale “La strana coppia” per far lavorare insieme Ottavia Fusco e la sua ex Claudia Cardinale: «Voleva comunque ricominciare a lavorare e quindi mi ha proposto di lavorare con una sua ex molto importante, Claudia Cardinale. L’ho sofferto perché il loro rapporto aveva fatto scalpore, con tanto di fuga d’amore e figlia, poi facciamo lo stesso mestiere…”

La pièce è stata realizzata dopo la morte di Pasquale: «A livello professionale è andata molto bene, ho ricevuto il Premio Flaiano. Le sono grata, senza il suo nome di richiamo internazionale non avremmo fatto tante repliche. Mi fermo però ai ringraziamenti a livello professionale perché il nostro rapporto è stato molto faticoso. Si più amore lo stesso uomo in periodi della vita differenti, ma la convivenza è pesata tanto, soprattutto emotivamente. Mi è venuta anche l’orticaria da stress. Un grande peccato, non siamo assolutamente andate d’accordo, sembra quasi un ultimo gesto di Pasquale un po’ sadico… Dopo i 9 mesi di tournée ho avuto il contraccolpo, sono rimasta a casa per un anno a distruggetemi, bevevo dalla mattina alla sera. Ho sfiorato l’alcolismo, ma un giorno una mia amica mi ha telefonato e portato in un centro specializzato all’ospedale Umberto I in cui aveva preontato. Da lì la rinascita, anche perchè io in fondo non avevo una vera e propria dipendenza, ma avevo reagito male al dolore. La mia esperienza può aiutare altre persone che sono nella stessa situazione»

