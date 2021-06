Orso Maria Guerrini a “Oggi è un altro giorno”: «Liza Minnelli una ragazzaccia, il bacio a Liz Taylor e la birra che toglie lavoro»

Orso Maria Guerrini ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. L’attore Orso Maria Guerrini, grande protagonista a teatro e sul grande schermo, è stato ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone: “Liza Minnelli una ragazzaccia – ha raccontato – e quel bacio a Liz Taylor…”.

Serena Bortone e Orso Maria Guerrini a "Oggi è un altro giorno"

Orso Maria Guerrini ospite di “Oggi è un altro giorno”

Orso Maria Guerrini ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ha parlato della sua frequentazione con Liza Minnelli, conosciuta sul set del film “Nina”, ultimo film diretto da Vincente Minnelli: “Avevo circa trentadue anni - ha raccontato - Ebbi la fortuna dei esser scelto per un ruolo dal regista. Dovetti tagliare i capelli. Con Liza siamo diventati grandi amici, è una ragazzaccia che poi ho raggiunto un po’ in tutto il mondo. Lei aveva bodyguard, autisti, persone che la controllavano. Mi parlava del suo debutto, mi disse che prima di fare il provino per il suo primo film, di notte è entrata da una finestra per vedere il luogo dove si sarebbe tenuto. Non mi sono innamorato, ha avuto tanti mariti, io sono amico per sempre…”.

Orso Maria Guerrini da giovanissimo ha anche dato un bacio a Liz Taylor: “Facevo il centro sperimentale e in estate ho partecipato alle riprese di un film per la regia di Richard Burton, dove recitava anche la moglie Liz Taylor. Io secondo copione la dovevo baciare, ho provato prima con le controfigure, poi è arrivata lei. Il bacio è stato bello, ma col marito davanti…”.

Tra i tanti film e pièce teatrali, è stato per anni testimonial di una famosa birra “col baffo”: “Ha in inciso molto nella vita professione, perché è chiaro che essendo molto preponderante quell’immagine, ha cancellato alcune possibilità lavorative”.

In studio è arrivata poi la moglie di Orso Maria Guerrini, Cristina Sebastianelli: “Ci siamo conosciuti durante uno spettacolo e c’è stata una scappatella, poi ci siamo rivisti. E’ il mio secondo matrimonio, il primo è stato un errore, è durato qualche mese”.

Orso Maria Guerrini è nato in una famiglia nobile e il padre è stato un militare di alto grado: “Sono cresciuto sicuramente con molta disciplina, vergate sulle gambe quando le cose non funzionavano. Mio padre era un militare una volta per punizione, non ricordo la marachella, mi ha lasciato legato a un palo per un’oretta o qualcosa di più”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA