Orsini, lite in tv a Cartabianca con Parsi: «Stai facendo una figuraccia»

(Adnkronos) - Lite in tv tra il professor Vittorio Parsi e il professor Alessandro Orsini a Cartabianca su Rai 3. Si discute di guerra tra Ucraina e Russia. Parsi, politologo e docente alla Cattolica, discute con la conduttrice Bianca Berlinguer. Mentre Parsi sembra orientato a interrompere il collegamento, dallo studio interviene Orsini: "Non hai detto nulla, hai fatto una figuraccia. Hai fatto un intervento da saccente, non hai nulla da dire". "Volevo evitare proprio questo, volevo evitare di fare da cassa di risonanza a questa buffonate", dice Parsi prima di interrompere il collegamento. (immagini raiplay.it).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 08:39

