Oroscopo di Paolo Fox, la classifica settimanale 17-24 luglio a Uno Weekend: «Ecco chi sale e chi scende...». Oggi, nel programma estivo di Rai1 l'astrologo romano ha snocciolato la classifica dei segni zodiacali nella settimana che va dal 17 luglio al 24 luglio. Ecco le previsioni di Paolo Fox.

12 Bilancia

Questo è un momento in cui la Bilancia è molto tesa e nervosa. I Bilancia vorrebbero la pace nel mondo, ma in questi giorni vi trovate in mezzo a polemiche in famiglia e sul lavoro.

11 Acquario

L'Acquario ha in mente dei cambiamenti. Capire come andranno le cose in autunno può generare un po' di caos. In realtà, l'Acquario deve stare attento un pochino in amore.

10 Capricorno



Le scelte che deve fare il Capricorno sono semplici. Novità, chi aveva un contratto in sospeso, dei problemi potrà recuperare.

9 Pesci

I Pesci hanno il dentino avvelenato con l'amato. Se si tratta di coppie che hanno qualche piccolo problema, ci saranno delle discussioni martedì e mercoledì. Se invece avete a che fare con qualcuno che avete conosciuto da poco, sarete un tantino polemici e severi nei giudizi.

8 Scorpione

Deve accettare un piccolo compromesso. Nelle ultime tre settimane vi siete messi contro tutti e in amore siete stati un po' in disparte.

7 Sagittario

Segno degli sportivi, vi piace muovervi. Adesso dovete recuperare, recupererete anche l'amore.

6 Leone

Datevi da fare. C'è una competizione in atto, i sentimenti sono importanti.

5 Toro

I primi giorni di luglio sono stati un po' strani per i sentimenti. Da giovedì tornare dolci. Farete pace se avete avuto dei problemi e anche nelle questioni di lavoro, ci saranno delle novità.

4 Gemelli

A parte martedì e mercoledì, andate abbastanza bene. In amore avete qualche piccolo dubbio.

3 Ariete

Siete rimasti fermi quasi due anni, adesso volete recuperare tutto in due giorni. L'unico dubbio è la forma fisica.

2 Cancro

Ha la capacità di rigenerarsi. Io vi chiedo da adesso di prenotarvi delle belle scelte per l'autunno. Avrete un 2022 magnifico. Importante in questo momento, una sorta di progetto.

1 Vergine

Incarichi, novità, dal 22 andrà molto meglio. Poi con questa Venere nel segno anche voi vi concederete all'amore. Sabato e domenica giornate belle perfare pace.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 18:10

