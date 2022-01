Ornella Vanoni a Verissimo: «Non parlo di Gino Paoli». Il botta e risposta con Silvia Toffanin

Ornella Vanoni ospite a Verissimo ha nuovamente divertito il pubblico con le sue risposte ironiche. "Senza fine" è il titolo del film di Ornella Vanoni, in uscita il 24 febbraio 2022, che rimanda alla canzone di Gino Paoli, ex compagno della cantante. Ornella, ormai celebre per le sue battute, blocca subito la Toffanin: «Non parliamo di Paoli. Ho detto tutto, che dobbiamo dire ancora?».

Leggi anche > C’è Posta per Te, Maria De Filippi sbotta: «A chi c***o...». Cos'è accaduto nella puntata di ieri

Nel tentativo di convincerla, Silvia Toffanin ribatte: «Ma il film prende il titolo dalla sua canzone.. come sta?» e la replica secca di Ornella: «E bè? Non ne voglio parlare» suscitando la risata della conduttrice e del pubblico. L'intervista prosegue, poi, vertendo su Sanremo 2022. «Lo vedrai? Ci sono Iva Zanicchi, Massimo Ranieri..» chiede Silvia e Ornella risponde: «Mica solo loro, ce ne sono altri! C'è anche Lauro, Mamhood che è di una gentilezza unica».

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Gennaio 2022, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA