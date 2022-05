Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo, il reality on the road: «In viaggio su Sky con i nostri 248 anni»

MILANO - On the road, a bordo di un van rosa shocking leopardato, in tre. Ma non tre qualunque. Perché, lo dice senza fronzoli secondo il suo stile Mara Maionchi, «noi facciamo duecento e quarantotto anni tutte insieme e siamo vecchie, sì, ma non anziane. E ve lo proveremo». Insomma, sono loro Quelle brave ragazze che, dal 19 maggio in prima serata su Sky Uno, nel programma prodotto da Blu Yazmine racconteranno una stramba vacanza di tre settimane, racchiusa in sei puntate, in terra di Spagna. Insieme alla vulcanica Maionchi il trio che non ti aspetti si completa con Orietta Berti e Sandra Milo, come a dire il divismo musicale e cinematografico applicato a un'epoca che fu, ma che per molti versi non ammaina la propria bandiera (la signora Berti sfoggia cinque dischi di platino decisamente recenti per Mille, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro).

L'idea la si deve alla signora Maionchi, una che come produttrice musicale ha imparato a fidarsi del proprio intuito: «Ho scommesso su quello che volevo cinicamente intitolare Il Viaggio delle Vecchie e, a giudicare da come ci siamo divertite, ho vinto», spiega. Non ci ha messo molto, l'ex giudice di X Factor, a convincere le altre due: «Per me è stato il primo viaggio da sola della mia vita rivela Orietta Berti Ho sempre viaggiato per lavoro, mai per vacanza. Ho scoperto una nuova Orietta, ho imparato da Mara a saper dire qualche no in più. Anche se, mentre ero via, a casa mi hanno castrato due dei miei nove gatti».

Le tre ragazze, avvisate da un misterioso tablet pronto a illuminarsi, devono misurarsi con qualche missione speciale: come partecipare a un concerto di trash metal a Madrid, salire su una mongolfiera o ritrovarsi nei panni di tre cowgirl nel deserto di Tabernas. «Siamo diventate amiche, senza rivalità spiega come sempre candida Sandra Milo proprio come sanno fare le giovani donne oggi».

Un viaggio che le tre rifarebbero? Tutte dicono di sì, «però aggiunge Orietta Berti, che ama gli animali e in casa sua ha due molossi, i succitati gatti e perfino un pesce rosso se si fa, facciamolo in fretta: alla nostra età ogni primavera ne vale sei, come quelle dei cani».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 08:17

