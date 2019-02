Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Vieni da me, Orietta Berti ha parlato parecchio della sua nuova avventura a Ora o mai più senza risparmiare stoccate più che nette a Donatella Rettore: le due coach hanno litigato più di una volta nel corso di sole tre puntate e Orietta ci tiene a difendere la sua allieva Barbara Cola. “Barbara è una professionista, non canta come una lavandaia come è stato detto. Pretendo critiche giuste e sincere, no falsità. In più mi dà fastidio che giudica le canzoni e non l’esibizione”. Duro, dunque, l’affondo a Vieni da me di Orietta Berti nei riguardi della collega, anche se dietro le quinte di Ora o mai pià, i rapporti tra le due sono decisamente molto più distesi tanto che la cantante emiliana ha svelato: “Dietro le quinte siamo amiche, le ho portato anche i biscotti”.Foto@Kikapress/GettyImages