Ora o mai più, via Amadeus: al talent di Rai1 arriva Carlo Conti

Aria di cambiamenti per "Ora o mai più"? Si vocifera che la produzione del talent show di Rai Uno stia pensando ad un nuovo volto per la conduzione, finora affidata ad Amadeus. In realtà, anche soltanto la conferma del programma, per ora ancora in bilico, è di per sé una novità.

A lanciare l'indiscrezione è il giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, qualche ora fa su Twitter. A quanto pare, il programma sarebbe stato confermato ed è previsto per i primi mesi del 2022 con la sua classica collocazione in prima serata su Rai Uno. Il nuovo volto al timone del talent potrebbe essere Carlo Conti, già conduttore di Tale e Quale Show e ideatore dello stesso Ora o mai più. La motivazione del cambiamento potrebbe essere legata agli impegni di Amadeus per i prossimi mesi, in particolare intorno a febbraio, quando sarà impegnato nel Festival di Sanremo 2022, di cui sarà direttore artistico e presentatore per la terza edizione di fila.

Per il momento, non ci sono conferme o smentite. Oltre a questo, si vocifera che il direttore di Rai Uno Stefano Coletta stia preparando una collocazione molto impegnativa per il programma: la sua messa in onda potrebbe essere fissata al sabato sera. Se questa notizia dovesse essere confermata Carlo Conti si dovrebbe scontrare contro Maria de Filippi e C’è posta per te (sempre che venga riconfermato, ma visti i trascorsi c’è da darlo praticamente per scontato).

