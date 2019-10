Oprah Winfrey: «Niente matrimonio né figli? Nessun rimpianto, ecco perché»

Morgan picchia un paparazzo nel centro di Milano e gli strappa la camicia

Giovedì 10 Ottobre 2019, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun rimpianto per non essersi sposata e non aver avuto figli: è quanto afferma, la regina dei talk show statunitensi, che nonostante una lunga relazione che va avanti da 33 anni col suo compagno Stedman Graham, non ha mai pensato alle nozze né ad allargare la famiglia. In un'intervista alla rivista People, Oprah ha rivelato come la decisione di non avere figli sia figlia dei suoi tanti anni al The Oprah Winfrey Show.Nella sua trasmissione infatti le capitava di conoscere tante persone reali con problemi reali, legati spesso e volentieri all'essere figli, o all'essere genitori. «A un certo punto a Chicago avevo comprato un appartamento più grande perché pensavo che avremmo avuto bisogno di spazio per i bambini», ha detto,. Ma in quegli anni col suo show, «ho capito: parlavo con molte persone incasinate, perché avevano madri e padri che non erano consapevoli di quanto fosse serio il lavoro di genitori».Quanto al matrimonio, Oprah ha spiegato di aver sempre temuto che le cose «sarebbero cambiate» dopo le eventuali nozze tra lei e Stedman. «Entrambi ora ci diciamo: se ci fossimo sposati, non staremmo più insieme», le sue parole. «Non ho nessun rimpianto comunque - ha concluso - credo anche perché il mio istinto materno l'ho realizzato attraverso la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Sudafrica. Quelle ragazze riempiono quel vuoto».