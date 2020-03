Oprah Winfrey, la goffa caduta sul palco: «Ho messo le scarpe sbagliate»

latimesespanol:

Empieza el show de #Oprah en L.A. con una inesperada caída que, sin embargo, no interrumpió la presentación.

https://t.co/NX3RyzuVDM pic.twitter.com/3qB0BHqDHV — Brightly (@BrightlyAgain) February 29, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA