One Piece è pronto a salpare su Netflix: ecco il cast della serie ispirata al manga

Tutto è pronto per la realizzazione della serie live action di One Piece. Netflix ha svelato quello che sarà il cast della sua nuova serie ispirati ad uno dei manga più amati nel mondo.

Sono stati, infatti, annunciati gli interpreti di Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji che saranno rispettivamente Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar.

Nel video gli attori sono entusiasti di essere stati scelti, ma anche Eiichirō Oda, creatore del manga originale di One Piece, si è dichiarato soddisfatto per quella che secondo lui sarà un qualcosa di speciale.

«Abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios all’enorme progetto che è l’adattamento della serie live action hollywoodiana di One Piece - scrive il mangaka -. Quanti anni sono passati da quando è stato annunciato, vero? Lo so, lo so! Ma vi assicuriamo che abbiamo fatto progressi costanti ogni giorno! Non è facile quando lavori con persone di culture diverse! Ma è proprio questo processo che può produrre qualcosa di speciale! Per ora, possiamo annunciare il cast principale. Piuttosto, dobbiamo sbrigarci ad annunciarlo, altrimenti verrà trapelato, a quanto pare... Esilarante. La loro faccia, le dimensioni delle loro bocche e mani, la loro aura, il modo in cui si comportano, la loro voce, le loro abilità recitative, la loro altezza, l’equilibrio tra la Ciurma di Cappello di Paglia, ecc… Abbiamo deciso questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone di tutto il mondo. Queste sono le persone che saranno i nostri Pirati del Cappello di Paglia! Ci vorrà un po’ più di tempo per realizzare questo spettacolo, ma continueremo a fare del nostro meglio per offrire uno spettacolo che, siamo sicuri, sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo. Attendo con ansia ulteriori aggiornamenti in futuro».

Matt Owens e Steven Maeda, invece, gli autori della serie, hanno dichiarato:

«Siamo così entusiasti di salpare con questo cast straordinario e talentuoso. Trovare le persone giuste per sfoggiare gli sguardi, le emozioni e le azioni degli iconici cappelli di paglia è stato un processo lungo e impegnativo, ma anche molto divertente. Proprio come la ricerca dello stesso One Piece. Ma finalmente abbiamo trovato la squadra perfetta. Hanno già iniziato a lavorare molto duramente per dare vita a questi personaggi. Imparerete a conoscerli e ad amarli tanto quanto le loro controparti manga. Tutti noi non vediamo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo creato! Avanti con l’avventura».

