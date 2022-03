Olga Dyadiv, l'ansia della soprano in collegamento dall'Ucraina: «Noi circondati, non possiamo andare via»

Olga Dyadiv in collegamento con “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone da Cherson, cittadina ucraina occupata dai russi. Una grande ansia per il soprano, costretta in casa dalle forze nemiche: «Siamo circondati e non possiamo andare via».

Roma, petardo contro l'ambasciata bielorussa. La Questura: «Possibile atto dimostrativo»

Olga Dyadiv in collegamento con “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone da Cherson

Olga Dyadiv a "Oggi è un altro giorno"

Olga Dyadiv in collegamento con “Oggi è un altro giorno” ha raccontato la difficile vita quotidiana a Cherson, città occupata dalle truppe russe: «La situazione è complicata – ha spiegato - i soldati russi sono qui. Abbiamo un problema perché siamo a 100 km dalla Crimea. Siamo bloccati, siamo circondati e non possiamo andare via. Non ci sono bombardamenti. Possiamo uscire di casa ma non ci possiamo spostare e cambiare città perchè i soldati aprono il fuoco sulle nostre macchine. I militari sono qui, sono per strada e sulla tv russa dicono che vogliamo vivere con loro, ma è solo propaganda, non è vero. Vorrei ringraziare gli italiani, state parlando del nostro problema e del nostro dolore, speriamo che la situazione possa migliorare al più presto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA