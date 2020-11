Giovanni Ciacci positivo al Covid, Adriana Volpe e Alessio Viola costretti a condurre da casa: la svolta per "Ogni Mattina"

Adriana Volpe e Alessio Viola restano a casa. Svolta per "Ogni Mattina" dopo la notizia della positività al Covid di Giovanni Ciacci. L'esperto di moda e costume si è sottoposto a un tampone di controllo e ha annunciato di aver contratto il virus. Questo ha imposto la quarantena a tutto lo staff del programma di Tv8. I due conduttori si collegheranno da casa da oggi 30 novembre per portare avanti la trasmissione proprio come è accaduto ad altri colleghi prima di loro.

La positività dell'opinionista che a "Ogni Mattina" cura la rubrica "Le pagelle di Giovanni Ciacci" ha spinto a una riorganizzazione interna. Al posto di Adriana Volpe e Alessio Viola in studio ci sarà il giornalista Sky Davide Camicioli. Il programma di attualità va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9.45 alle 12 e dalle 12.35 alle 14. Ciacci è arrivato a Tv8 dopo aver abbandonato "Detto Fatto" su Rai due.

«Ciao amici, ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid. Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento. Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare. Io non mollo», così Giovanni Ciacci ha annunciato il contagio.

