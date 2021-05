Oggi è un altro giorno, Serena Bortone crolla in diretta: «Sono devastata»

Serena Bortone ha cominciato la diretta di Oggi è un altro giorno in lacrime. La conduttrice ha parlato con la voce rotta dall'emozione e non è riuscita a trattenere la commozione parlando della morte di Franco Battiato. «Sono devastata», ha confessato la conduttrice. La prima parte della trasmissione è stata dedicata all'artista scomparso poche ore fa. In molti sono intervenuti per rendergli omaggio.

Serena Bortone crolla in diretta

Un vero e proprio crollo emotivo per la giornalista amante della musica di Battiato: «Qui oggi siamo tutti in lutto. Io, personalmente, sono devastata. Io mi sento di dire una cosa. Lui era colto, raffinato, anche imperscrutabile, misterioso, mistico, filosofico. Ma chiunque abbia provato l’amore nella sua vita si sarà sicuramente ritrovato nelle parole de La Cura».

Serena Bortone su Franco Battiato

Il cantautore è morto all'età di 76 anni nella sua Sicilia. Durante la trasmissione sono stati mandati in onda i video di alcune delle sue esibizioni. Momenti di forte commozione all'ascolto delle parole delle sue canzoni, versi poetici che hanno toccato intere generazioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 18:12

