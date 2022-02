Oggi è un altro giorno, Serena Bortone confessa: «Nella mia vita sentimentale sbaglio sempre». Il consiglio di Romina Carrisi

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone si concede una riflessione prima di ascoltare il suo ultimo ospite, lo scrittore Jonathan Bazzi. L'autore di "Febbre" e "Corpi minori" entra con la canzone "Brividi" di Blanco e di Mamhood in sottofondo. E proprio il ritornello fa dire alla conduttrice: «Sbaglio sempre... "Brividi" la canzone della mia vita sentimentale».

A quel punto la interrompe Romina Carrisi, uno degli "affetti stabili" della trasmissione per rassicurarla: Mina: «Sbagli uomo, non sbagli a dare amore». Il tutto finisce tra i sorrisi di Bortone e delle persone in studio. La frase però non è passata inosservata ai telespettatori e fan del programma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 18:39

