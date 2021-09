“Oggi è un altro giorno”, Nicoletta Orsomando e il ricordo delle colleghe Elmi e Vandi: «Il primo incontro e la telefonata del Presidente»

A “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone il ricordo di Nicoletta Orsomando, la storica annunciatrice Rai recentemente scomparsa, con ospiti le colleghe Rosanna Vandi e Maria Giovanna Elmi.

A “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone il ricordo di Nicoletta Orsomando, la storica annunciatrice Rai recentemente scomparsa. A rammentare il primo incontro con lei la collega Maria Giovanna Elmi: «La prima volta che ho messo piede in tv ho trovato lei – ha raccontato - la conoscevo solo di fama ed era il mio mito. E’ stata carinissima, mi ha detto subito che dovevamo essere misurate, in quanto biglietto da visita della Rai. Facevamo un lavoro che ci piaceva, per noi era una gioia andare in Rai, ci ha dato tante soddisfazioni e quandi eravamo sempre contenta».

Ricordo più recente per Rosana Vandi, con la chiamata del Presidente Mattarella per i 90 anni della Orsomando: «Lei era all’ottavo mese di gravidanza, radiosa e felice di aspettare una bimba. Mi ha incoraggiato. Quando ha fatto 90 anni le abbiamo organizzato una festa, le abbiamo portato la torta, i fiori e un grosso orso di peluche (per via del cognome). Mentre eravamo lì ha chiamato il presidente Mattarella, ci ho parlato io ed è di una galanteria unica. Ho messo il viva voce e le ha detto cose bellissime e dolcissime a nome di tutti gli italiani».

