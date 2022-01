Oggi è un altro giorno, la moglie di Gianni Morandi Anna fa un saluto a sorpresa a Serena Bortone

Sanremo è alle porte e Gianni Morandi torna con un pezzo scritto da Jovanotti dal titolo "Apri tutte le porte". Nella città ligure con il cantante di Monghidoro anche l'inseparabile Anna Dan, sua moglie dal 2004, che oggi ha fatto una breve incursione nel programma di Serena Bortone "Oggi è un altro giorno".

Il cast del programma si è trasferito completamente a Sanremo in occasione del festival che inizia domani. La conduttrice in collegamento con il suo inviato ha potuto salutare molti dei protagonisti di questa edizione. Sorpresa molto piacevole è stata il saluto di Anna Dan, che ha sfruttato qualche secondo per complimentarsi con la padrona di casa.

«Ciao Serena sei una forza», il commento di Anna Dan, nota a tutti per essere sposata con Gianni Morandi. È lei che scatta molte delle foto che compaiono sui social e alla quale molti fan del cantante sono affezionati di riflesso. “Foto di Anna” è diventato un tormentone social e hashtag ufficiale delle foto di Gianni Morandi. Anna Dan è l’attuale moglie del cantautore di In ginocchio da te. Ha 64 anni – 13 meno di lui, 77enne – e dirige una società informatica. I due hanno prima avuto un figlio, poi si sono sposati. E oggi sono più uniti e affiatati che mai.

