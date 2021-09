Oggi è un altro giorno , Maurizio Vandelli gela Serena Bortone: «Non mi piacciono queste cose». Lei reagisce così. Oggi, il cantante modenese leader degli Equipe 84 è stato ospite nel programma pomeridiano di Rai1. Vandelli si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua lunga carriera professionale. Fino all'amicizia con Lucio Dalla.

Leggi anche > Star in the Star, ascolti deludenti per la prima puntata. La reazione di Ilary Blasi su Instagram

Ma durante l'intervista è accaduto qualcosa di inaspettato. Serena Bortone ha chiesto all'ospite di suonare uno dei suoi brani manifesto Tutta mia la città. Ma la risposta di Vandelli spiazza tutti: «Non mi piacciono queste cose. Non sono come Memo Remigi che se sbaglia un accordo prosegue, io mi paralizzo. Sono abituato a suonare con la band».

Maurizio Vandelli

Dopo il primo attimo di incredulit, Serena Bortone incoraggia Vandelli: «Ma non è un esame, stiamo giocando. Abbiamo anche il cornetto portafortuna». L'esibizione è un successo, applausi in studio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA