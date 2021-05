Oggi è un altro giorno, Marina Perzy e il difficile rapporto con il padre: «Non mi ha fatto vedere mamma per anni»

Marina Perzy è una showgirl, attrice e conduttrice televisiva di grande successo. L'ex modella si è confessata a Oggi è un altro giorno di Serena Bertone, raccontando del suo difficile rapporto con il papà che le ha causato molte sofferenze. La Perzy ricorda un padre padrone spiegando anche l'amore morboso e possessivo nei confronti della mamma.

La showgirl spiega che appena nata il padre andò via di casa arrabbiandosi con la mamma perché era femmina: «Cntinuavano a sentirsi e ogni tanto papà tornava a casa, una di queste volte mi ha visto in culla e mi confessò che mi vide così carina che decise di restare. Da allora è stato con me e mia madre, ma non era un rapporto sano, fatto di gelosie e tradimenti». In quell'occasione il padre disse alla mamma che avrebbe aspettato il settimo anno della figlia e poi l'avrebbe portata via. In realtà racconta la Perzy che aspettò i 9 anni, visto che la mamma riuscì a farsi mettere incinta e nacque la sorella così il papà restò per altri due anni.

«Mi ha portato in un posto nuovo, ha provato a comprarmi», spiega la Perzy che ammette che questo raccontare è una sorta di terapia: «Sono tre giorni che non dormo. Io vi ringrazio, ho macinato la vita, questo ricordare in questa intervista mi aiuta. Non sono stata da un terapista, non ne ho avuto tempo, quindi questo mi aiuta. Per anni ho raccontato il mio dolore con il sorriso e poi i ricordi più brutti sono svaniti». Per anni infatti non ha visto la madre, nemmeno il giorno del suo matrimonio, i rapporti li ha riallacciati dopo le nozze. La showgirl dice però di aver perdonato il padre: «Non l'ho mai giudicato, e alla fine l'ho perdonato, che dovevo fare?».

Poi Marina ricorda la sua relazione con Zenga: «La storia con Zenga ha fatto scalpore perché l'accoppiata tra la donna di spettacolo con il calciatore non era normale allora. Io non ho rovinato alcuna famiglia, ma il presidente della squadra ci chiamò dicendo che questa storia non andava tropppo pubblicizzata, serviva un basso profilo, non era buono per la squadra e per la carriera di Zenga, così per qualche anno sono sparita dal mondo dello spettacolo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 15:40

