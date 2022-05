Oggi è un altro giorno, i Matia Bazar presentano i nuovi membri del gruppo: ecco chi sono

A Oggi è un altro giorno, i Matia Bazar hanno presentato la squadra quasi totalmente rinnovata. L’unico della vecchia guardia è Fabio Perversi, già membro dal 2018. Dalla voce Silvia “Luna” Dragonieri al batterista Piercarlo “Lallo” Tanzi al chitarrista Gino Zandonà, e fino al bassista Silvio Melloni. «L’abbiamo scoperta io e Piero Cassano nel 2013- dice Fabio - in un concorso canoro a Bitonto. Appena l’abbiamo sentita, aveva una voce incredibile: è stato naturale sceglierla».

Da sempre Silvia Dragonieri seguiva il gruppo: «Io sono cresciuta con i Matia Bazar, non avrei mai potuto immaginare di farne parte». Luna ha poi parlato della sua nuova avventura in una band quasi pressoché maschile: «È dura ma li so tenere a bada, mi so difendere (ride, ndr). Loro sono assolutamente dei grandi, sono apertissimi a tutte le mie idee. Non è una cosa da poco, perché c’è una differenza d’età: sono aperti alla mia creatività».

E Fabio Perversi ha rivelato che il segreto del gruppo «è abbinare questa bellissima melodia, sulle vocalità della cantante con delle armonie incredibile. E’ il giusto connubio tra armonia e melodia».

