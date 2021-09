Oggi è un altro giorno, Giuliana De Sio e Alessandro Haber ospiti da Serena Bortone che sbotta: «Tu le parli sempre sopra»

Giuliana De Sio e Alessandro Haber ospiti a Oggi è un altro giorno si sono raccontati a Serena Bortone nella loro parabola dall'inizio del loro rapporto, nato come una travolgente storia d'amore, a oggi che hanno una bella amicizia ormai consolidata dopo tanti anni. Per questo hanno ricominciato anche a lavorare insieme.

«È una donna che mi ha segnato molto, ma anche io ho segnato lei», esordisce Haber. Giuliana spiega di essere stata spesso trainata da Alessandro motivo per cui probabilmente oggi ha fatto l'attrice: «Lui ha deciso che io dovessi fare l'attice, io ero piccola, come una bambina, ma lui ha insistito con il suo agente. Lui mi spingeva ai provini, anche se protestavo». Haber incalza dicendo di averlo fatto perché in lei ha visto del talento e che poi quel talento per lui andava valorizzato.

L'attore sottolinea di essere sempre stato un po' vittima della De Sio, ma dall'intervista emerge altro e la Bortone lo fa notare, cercando sempre di dare lo spazio all'attrice che il suo ex compagno cerca, probabilmente in modo involontario, di rubare parlandole sopra. A tal rigardo Giuliana ricorda di come lui si ingelosì quando lei iniziò ad avere successo.

La loro relazione è stata molto travolgente, la De Sio ammette di aver perso un figlio di Haber: «Purtroppo nella mia vita non sono riuscita a diventare madre, mi è dispiaciuto questo in generale», quando Serena chiede se è stato per loro un dolore Haber risponde: «In quel periodo eravamo in crisi, poi avevamo molto lavoro, ma in quel momento non abbiamo riflettuto su quel dolore. Oggi sicuramente penso che ci dispiaccia molto di più».

Un amore molto travolgente insomma che Giuliana confessa essere stato anche molto conflittuale: «Ci siamo tirati scarpe, botte». Ma a questo punto Serena interviene spiegando che nulla giustifica la violenza ma Haber aggiunge: «Non sono un violento, una sola volta nella vita stavamo litigando e le ho dato uno schiaffo, lei ha un naso delicato e le è uscito tantissimo sangue dal naso». La Bortone prova a cambiare argomento e torna sulla De Sio che viene di nuovo interrotta dall'ex così la conduttrice lancia la frecciatina e lo ammonisce: «Tu però le parli sempre sopra».

