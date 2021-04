Officina Pasolini, Max Paiella in Il territorio va in scena. La diretta in streaming su Facebook

Proseguono gli appuntamenti nel mese di aprile per Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, con il format #DirettaMente/ Officina Pasolini a casa tua in streaming alle 21:00 sulla pagina Facebook.

Leggi anche > Max Gazzé: «Il mio nuovo album “La matematica dei rami” ispirato a Leonardo da Vinci è dedicato a Gianluca Vaccaro e Enrico Greppi»

Sabato 10 Max Paiella fa tappa a Officina Pasolini con il suo spettacolo Il territorio va in scena! Storie di teatro, il teatro delle storie, una divertente riflessione che tratta in maniera brillante, satirica e musicale di come l’esaurimento delle risorse vitali sulla terra sia vicino. Stiamo perdendo specie di animali, i ghiacciai, l’aria, il mare, le foreste, la tolleranza per il diverso, i partiti politici, i nostri piatti tipici. Si esaurisce la pazienza, la lingua italiana e spesso anche il dialetto. Si dissolvono tradizioni, risorse architettoniche e paesaggistiche dei nostri territori, idee ed emozioni. Ma se è vero che ogni fine segna un nuovo inizio, Max Paiella ci svelerà come di fronte all’emergenza legata all’insostenibilità del modello di sviluppo in atto, l’arte e la cultura possano giocare un ruolo in prima linea, non solo come strumenti di promozione di modelli sostenibili, ma anche trasformando i propri luoghi in piattaforme di comunicazione ambientale capaci di sensibilizzare i loro pubblici e la cittadinanza.

Spiega l’attore: “Il territorio va in scena” è il teatro che parla di sé come parte integrante del territorio in cui si trova, quindi raccontando di sé racconta storie dei luoghi. Un uomo venuto da 2068 viene proiettato dentro a Officina Pasolini e rivela al pubblico che nella sua epoca la fine delle risorse naturali sarà una realtà tangibile. Si può ancora fare qualcosa per sopravvivere, ma c’è poco tempo a disposizione. Il viaggiatore parla di sostenibilità e recupero della nostra identità, niente di meglio che da un teatro intitolato a Pasolini con la sua memoria. Il suo aver predetto quel fascismo sottile che fa parte della TV e l’esaurimento delle nostre identità più autentiche.

Sempre in streaming lo spettacolo, dopo Roma, proseguirà il suo viaggio nei teatri di tutta Italia. L’8 maggio farà tappa a L’Aquila presso Spazio Rimediato alle ore 21.00 e in occasione di questo appuntamento sarà utilizzato il fondo di beneficenza di Facebook a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA