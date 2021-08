"O Anche No - Stravinco per la vita": Paola Severini Melograni racconta le Paralimpiadi di Tokyo

"O Anche No - Stravinco per la vita": su Rai 2 Paola Severini Melograni racconta le Paralimpiadi. Da mercoledì 25 agosto e fino a domenica 5 settembre tutti i giorni alle 18 una nuova striscia quotidiana per raccontare la storia delle paralimpiadi - oggi la cerimonia di inaugurazione - in concomitanza con le competizioni di Tokyo.

Una nuova striscia quotidiana per raccontare la storia delle paralimpiadi in concomitanza con le competizioni di Tokyo. Da mercoledì 25 agosto e fino a domenica 5 settembre tutti i giorni alle 18 su Rai2 "O Anche No - Stravinco per la vita", realizzato in collaborazione con Rai Sport, Rai per il Sociale, Rai Pubblica Utilità e Rai Radio 1, condotto da Paola Severini Melograni insieme a moltii ospiti legati al mondo della disabilità, dello sport, della cultura e non solo.

A dare un contributo a questo spinoff di “O anche No”, il format sulla disabilità positiva di Rai2, il generale dei Carabinieri Roberto Riccardi, autore della biografia di Ludwig Guttmann, il neurologo ebreo celebre per aver promosso le attività fisiche delle persone con disabilità e aver dato il via alle Paralimpiadi.



Nella prima puntata di mercoledì 25 agosto il programma va in onda da un luogo d'eccezione: Edith Bruck, scrittrice e poetessa sopravvissuta allo sterminio nazista, ospita Paola Severini Melograni e il generale Riccardi nella sua casa romana per cominciare a raccontare la storia di Guttmann.

Il giorno dopo la messa in onda, lo spazio sarà replicato alle ore 11.00 su Radio 1 Rai Gr Parlamento.

La sigla "Stravinco per la vita", cantata dalla voce dei Ladri di Carrozzelle Tiziana Civitani, è ispirata al brano "Stravedo per la vita" che la band portò a Sanremo nel 2017.

