NY Canta, il Festival della Musica Italiana di New York condotto da Carlo Conti su Rai Italia

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La XIII edizione di NY Canta, il Festival della Musica Italiana di New York, si terrà l’11 ottobre 2020 a New York, negli Stati Uniti. La manifestazione porta dieci nuove proposte dall’Italia e dal mondo nel cuore della vita statunitense, con l’obiettivo di promuovere la cultura italiana all’estero. La serata finale sarà condotta da Carlo Conti – che per l’occasione ha voluto coinvolgere anche l’amico Leonardo Pieraccioni che farà da Special Guest – e andrà in onda su Rai Italia. «Rai Italia è la Rai che si vede all’estero, un canale dedicato agli italiani nel mondo che sono tantissimi e sono più di noi attaccati alle tradizioni. – ci racconta Beppe – NY Canta è un po’ come Sanremo, ma con la gara solo dei giovani. I big vengono come ospiti e, in questo senso, cerchiamo di accontentare tutte le fasce d’età, creando un equilibrio. Lo scorso anno Clementino è stato un ottimo esperimento».