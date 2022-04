Roberta Bruzzone, chi è e cosa ha fatto la criminologa ospite di “Oggi è un altro giorno”

Roberta Bruzzone, chi è e cosa ha fatto la criminologa ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”.

Roberta Bruzzone a “Oggi è un altro giorno”

Roberta Bruzzone è nata a Finale Ligure l’1 luglio 1973, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Torino è una criminologa, psicologa forense italiana e spesso ospite in tv. Consulente in diversi casi di cronaca nera come al strage di Erba, la Bruzzone ha raggiunto la notorietà (televisiva) , quando le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri nel seguitissimo processo di Avetrana.

Roberta Bruzzone è stata autrice e conduttrice della trasmissione La scena del crimine, andata in onda su Teleroma 56 e conduttrice di tre edizioni di Donne mortali su Real Time. Presente in tv in diversi programmi nelle vesti di ospite, dal 2017 fa parte del cast del talent “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci su RaiUno.

Ha avuto incarichi a contratto presso la Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" di Casamassima e l'Università degli Studi "Niccolò Cusano" di Roma.

