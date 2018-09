Si alza il sipario sulla nuova Retequattro. Stasera tocca a Gerardo Greco

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si alza il sipario sulla nuova Retequattro. Barbara Palombelli ha aperto le danze dieci giorni fa. Stasera Italia si sta consolidando negli ascolti e nel gradimento. La sfida con Lilli Gruber è sempre più avvincente. Questa sera tocca asalpare con il talk. Il direttore del Tg4 e conduttore comincia mandando in onda un reportage ad alta tensione. Una giornalista che si finge immigrata, parlando arabo e con una telecamera nascosta fa vedere come si può fuggire dall'Italia, raggiungendo la frontiera di Ventimiglia in meno di 24 ore.«Nell'Italia di oggi spiega Greco contano le storie. Come in un reality emotivo si può raccontare una realtà che non vediamo, quei mondi paralleli che esistono».«La nuova Retequattro - aggiunge il direttore Sebastiano Lombardi - è un progetto editoriale che intende ricostruire una rete generalista con una sua storia, attraverso il linguaggio delle news, della cronaca e della fiction che racconti i fatti».Il vicepresidente di Mediaset,, ricorda che si tratta di «un investimento non indifferente per Mediaset, un editore che scommette sull'informazione».Il palinsesto della nuova Retequattro è ricco di programmi e conduttori che fanno breccia sul pubblico a casa, seppure il dg Crippa ricorda che bisognerà avere pazienza sugli ascolti. Dopo Palombelli e Greco pronti ai nastri di partenza ci sono, ai quali si è aggiunto Mario Giordano (che dopo il tiggì delle 19 condurrà Fuori dal coro).