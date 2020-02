Nunzia De Girolamo e lo scherzo delle Iene: «Mi candido con Renzi». Il marito Boccia reagisce così

, ex Forza Italia ed ex ministra, da qualche anno è legata all'attuale ministro delle Autonomie, del Partito democratico: un amore bipartisan, un caso in cui la lontananza in politica non è coincisa con una lontananza sentimentale. Ma la stabilità della coppia Boccia-De Girolamo è stata duramente messa alla prova da uno scherzo de Le Iene, nella puntata di questa settimana (in onda giovedì 13 febbraio).La De Girolamo fa credere al marito Boccia di aver accettato un'offerta per candidarsi con: «Matteo Renzi mi ha proposto una candidatura, in accordo con Matteo Salvini e il centrodestra - dice la De Girolamo - è un'operazione che facciamo di 'Opa' su di voi. Matteo è un pò la sostituzione di Berlusconi...». «È il clone, in tutti i sensi», la interrompe Boccia. Lei: «E poiché lui sta tentando di allargare l'area moderata...».Lui interviene stizzito: «Che cazzo allargare? Si restringe, ogni giorno di più», con la moglie che invece ribatte «No, secondo me c'avrà un sacco di spazio». «Ma per cortesia cosa caz..o devo sentire io? Poi chi? Renzi», sbotta lui, con la De Girolamo che replica: «No Renzi, io come candidata di Renzi». E lui: «Non esiste proprio. In questo caso tu ti presteresti a una roba folle, che è scriteriata... ma ormai Renzi non fa una roba con criterio da anni». «E Renzi sostiene una candidata di centrodestra?», chiede ancora Boccia, incredulo. E lei: «E certo». «E quindi fa cadere il governo la settimana prossima?», domanda lui. E lei: «E certo!». «Una verdinata, questa», conclude lui, allibito.