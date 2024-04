Nunzia De Girolamo torna in tv con Ciao Maschio: ospiti della prima puntata Paolo Bonolis, Giacomo Giorgio e Claudio Cecchetto

di Redazione web

Alla fine è fatta. Dopo l'esperienza di "Avanti popolo", di cui si è detta "pentita", Nunzia De Girolamo torna sabato 13 aprile su Rai1. «Riparto con “Ciao maschio”», rivela la conduttrice che torna in tv con la quarta edizione del noto programma televisivo. Gli ospiti della prima puntata sono l'attore Giacomo Giorgio, Claudio Cecchetto e Paolo Bonolis, che si vocifera potrebbe essere il nuovo conduttore del Festival di Sanremo 2025.

Il programma

Ciao Maschio ha debuttato nella seconda serata di Rai1 a febbraio del 2021, consolidandosi nel tempo come format che vuole essere un viaggio nell’universo maschile attraverso parole, immagini e scambio di opinioni. Nel cast il duo di drag queen gemelle Karma B, chiamato a commentare le dichiarazioni degli ospiti.

Un successo consolidato, lontano molti punti di share dal flop di Avanti popolo, il programma di Rai3 chiuso in anticipo per via degli ascolti troppo bassi. «Io non lo volevo fare, ho sbagliato», si assume le colpe la De Girolamo in un'intervista al Corriere della Sera.

Il flop di Avanti popolo

De Girolamo riflette sulla sua esperienza con "Avanti popolo", ammettendo di aver avuto premonizioni sul suo potenziale insuccesso: «Pensavo che fosse presto per me fare un programma di politica, troppo recente la mia esperienza in Parlamento.

