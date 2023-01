De Girolamo: «Al tempo di Tinder e dei social non c'è spazio per il maschio alfa»

di Marco Castoro

Nunzia De Girolamo ai blocchi di partenza con la nuova stagione di “Ciao Maschio”, il sabato in seconda serata su Rai1. Ospiti della prima puntata Carlo Conti, Lele Adani e Giovanni Esposito, uno dei personaggi del “Bar Stella”. Le puntate sono 12, «mi fermo il sabato di Sanremo e riprendo il sabato successivo. Questa volta – spiega la conduttrice – il cambiamento è strutturale. Lo studio è diverso, sono io a entrare in un club di soli uomini. Ingresso consentito solo a me e alle Karma B che mi affiancheranno anche quest’anno alla scoperta del maschio. Cambia il racconto, voglio andare ancora più a fondo dell’universo maschile ed entrare più intimamente nelle loro abitudini, sofferenze, gioie, umori. Fare uno spaccato generazionale, mettere a confronto di più i giovani per capire come si è evoluto il maschio nel tempo».

Facciamo un po’ di psicanalisi, che idea si è fatta sul maschio, come lo analizzerebbe?

«Oggi la figura del maschio è messa in grande crisi da questo cambiamento della donna, la donna di successo, la donna ai vertici dello Stato, la donna indipendente, che lavora, anche per necessità viste le condizioni economiche del Paese. Sempre cresciuto con mamme e nonne, il maschio è cambiato sia nel rapporto con la donna sia nell’idea. Prima c’era il maschio alfa, il maschio che non piange mai, il maschio che non deve chiedere mai, che separa i generi».

Che fine ha fatto il maschio alfa?

«È finito. Perché i ragazzi non lo cercano più come modello. Un modello che invece c’è sempre stato e che è stato imitato, richiesto dalle condizioni familiari e dalla cultura del nostro Paese. Oggi i ragazzi sono meno legati sia ai pregiudizi sia ai vincoli, per cui vedo già una distanza generazionale e quindi tendo a fare un confronto, sempre rispettando i temi delle puntate che scelgo per discutere con i tre uomini ospiti».



