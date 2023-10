Nunzia De Girolamo intervista il cardinale Parolin: le sue parole a 'Avanti Popolo' martedì su Rai3

di Redazione web

Nunzia De Girolamo ha intervistato in esclusiva per «Avanti Popolo» il Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin, sul conflitto in corso in Medio Oriente. L'intervista andrà in onda domani sera in prima serata su Rai 3 alle 21.20.

Corona, cachet da oltre 30mila euro per le interviste. «Da Nunzia De Girolamo per 8mila euro»

Nunzia De Girolamo intervista il cardinale Parolin

Nell'intervista il cardinale ha raccontato il ruolo di mediazione che sta avendo la Santa Sede nelle interlocuzioni tra i due popoli, al fine di evitare un'ulteriore escalation del conflitto. L'intervista andrà in onda nel corso di una lunga finestra di approfondimento sugli ultimi eventi, in apertura della seconda puntata di «Avanti Popolo» condotto da Nunzia De Girolamo.​

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA