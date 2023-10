Avanti popolo, troppo presto per parlare di flop? Alla Rai sono fiduciosi: ecco perché

Un inizio difficile per "Avanti popolo", il nuovo programma di Nunzia De Girolamo, che nella prima puntata è stato seguito da 574 mila spettatori ottenendo il 3,6% di share. Ma il fuoco di fila contro la nuova trasmissione di Rai 3 non tiene conto di alcune considerazioni, legate sia al format, sia ai precedenti sulla stessa rete. Nato questa estate come esperimento del tutto inedito, "Avanti popolo" ha comunque totalizzato il doppio della audience di "Petrolio", il programma andato in onda una settimana prima.

E se è vero che Bianca Berlinguer in versione Mediaset ha doppiato gli ascolti della De Girolamo, va anche considerato il fatto che l'anno scorso, alla prima puntata, CartaBianca aveva fatto "solo" il 4,4%, in un periodo peraltro molto favorevole per i talk show, a 20 giorni dalle elezioni politiche.

"Avanti popolo" cerca dunque di farsi strada in una rete in cerca di una nuova identità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA