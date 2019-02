NSL, presentato il nuovo canale crossmediale: si occuperà di arte, cultura e scienze

di Donatella Aragozzini

Difesa del pianeta, diritti umani, valorizzazione delle arti, culture, scienza e nuove tecnologie. E, non da ultimo, informazione veicolata attraverso l'entertainment. Sono questi i grandi temi di cui si occupa NSL, il nuovo canale crossmediale – è contemporaneamente canale tv e visual radio - presente su digitale terrestre, Sky (alla posizione 816 della piattaforma), Tivùsat (canale 57) e radio FM. «Nel panorama attuale dei media, crediamo che NSL si differenzi per una proposta originale e virtuosa di infotainment di altissima qualità nonché rivoluzionaria, perché mette in primo piano la difesa umana, animale, ambientale, promuovendo la conoscenza di realtà e attualità non sempre adeguatamente seguite dall’informazione cosiddetta “mainstream” – spiega Christian Lelli, fondatore (con Giuseppe Soda) e direttore generale e artistico – Una sfida ambiziosa per il panorama mediatico italiano, dove la proposta ibrida non ha ancora trovato il suo spazio. NLS viaggerà sui binari classici della comunicazione, ma nei vagoni mettiamo quello che vogliamo. Avremo tante serie factual di qualità, che hanno grande impatto sui giovani, realizzate da colossi come ad esempio Universal o CNN: quando c'è la visual radio tutti i device sono in contemporanea, quando invece trasmettiamo le serie tv la radio prosegue in FM».



IL PALINSESTO

I programmi spaziano tra argomenti anche molto diversi tra loro: si va da Guerrieri dell'oceano, storie degli equipaggi di Sea Shepard, a Journey, un viaggio in tecnologia 4k alla scoperta delle bellezze del pianeta, dal giornalismo di frontiera di Hotspots – Cronache dal mondo alle vite delle più grandi rockstar in Rock Legends, da Veterinari in prima linea, una sorta di E.R. del mondo animale, a Italiani di carta, condotto da Paolo Mieli con la partecipazione di Dario Vergassola, sui grandi protagonisti del giornalismo italiano. Tra le tante proposte in palinsesto, spicca The Jesus Code, epica serie in 6 puntate – che negli USA ha affascinato oltre 80 milioni di spettatori – sulla vita di Gesù raccontata attraverso altrettante reliquie, che il canale si è aggiudicato in esclusiva.



RADIO E VISUAL RADIO

Tre, invece, i programmi in Visual Radio: Good Morning Vietnam, condotto da Jodi Alivernini e Fabrizio D'Alessio, che apre la giornata trattando «le preoccupazioni di tutti i giorni con leggerezza ma con i piedi per terra», Green Porn, tutto dedicato al green style e alla sostenibilità, affidato a Valentina Correani e Eloisa dal Piai, e Tribù – Culture Urbane, magazine che racconta la società 2.0 attraverso una panoramica sulle nuove forme d'arte, condotto da Ketty Passa, Paulonia Zumno e Leonardo Sinibaldi. Infine, esclusivamente radiofonici sono Telegram, con Diletta Parlangeli e Anto Aversano, che trova le storie migliori dal web e i social network, Metropolis, in cui Lara Calisi entra dentro le storie degli eroi contemporanei, Music Trip, viaggio musicale condotto da Martina Martorano, e Quasi amici, attualità e momenti di gioco con Anto Aversano, la Giangiola e Daniela Martani.