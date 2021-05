'Non possiamo mangiare i soldi', Raz Degan e la foto sull'isola che fa sognare i fan

Grande successo su Instagram per Raz Degan, che ha pubblicato sui social network un’immagine nella quale è immerso nella natura e che ricorda parecchio i suoi trascorsi all’Isola dei Famosi. Ecco che cosa hanno detto i fan di fronte a cotanto spettacolo, rimpiangendo che il bel Raz abbia lasciato il mondo della tv. foto: Kikapress; music: "Memories" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 10:06

