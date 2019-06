Non è la D'urso da record, Mediaset aggiunge due puntate

In Forma con Starbene: Tessa Gelisio torna con quattro puntate dedicate agli elementi della vita​

Venerdì 7 Giugno 2019, 16:35

Il suo format del mercoledì sera, è una miniera d'oro per Publitalia che ne ha chiesto il prolungamento. La chiusura di "Live" era prevista per il 19 giugno, ma per la gioia dei "Carmelita lovers" si allungherà di altre due puntate.Record di ascolti per Live - Non è la d'Urso, l'ultima puntata di mercoledì scorso che aveva come ospite, ha segnato uno share del 20%; isu Rai 1 hanno fatto il 17%. Un vero e proprio tesoro per Mediaset che ha chiesto e ottenuto l'allungamento per altre due puntate