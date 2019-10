Non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi a luci rosse: «Ho fatto sesso con Eva Robin's e un'altra che ora è morta». Sui social scatta il toto nome

di Ida Di Grazia

Non è la D'Urso

Live non è la D'Urso

La butto lì, secondo me la donna di cui parla Sgarbi è Marina Ripa di Meana. Così, a sensazione.#noneladurso — Paola. 🐍 (@Iperborea_) October 6, 2019

Secondo me il trio era formato da:

- Sgarbi

- Robins’

- Marina Ripa di Meana



Secondo voi?!😏#noneladurso — Luca Evangelista (@LuEvangelista91) October 6, 2019

#noneladurso

Morte nel 2014

• VIRNA LISI

Morte nel 2015

• MOIRA ORFEI

• LAURA ANTONELLI



.... punto 5€ su Moira — @il10agosto (@il10agosto_bis) October 6, 2019

#noneladurso Marina Ripa di Meana Sgarbi e Eva robins — lodevodire/setterciliegio (@lodevodire) October 6, 2019

Pensavo che la terza persona poteva essere Marina Ripa di Meana però è morta lo scorso anno. #noneladurso — Kɪɴɢ Qᴜɪɴᴛᴏ (@TheKingQuinto) October 6, 2019

Sgarbi: "IO HO AVUTO UN RAPPORTO CON LA MORTA ATTRAVERSO IL LUI DI LEI" 🚀🚀🚀



Caccia all’opinionista morta di Barbara D’Urso che ha fatto sesso con Eva Robin’s e Sgarbi 🤔#noneladurso — ☆Matteo Bellopede☆ (@BellopedeMatteo) October 6, 2019

Lunedì 7 Ottobre 2019, 07:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA