Non è la D'Urso, parla Enrico Lucherini: «Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non hanno avuto nessuna storia»

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 23:17

Uno dei più famosi addetti stampa italiani, in attività dagli anni sessanta nel periodo della "dolce vita" , ospite da Barbara D'Urso ha sganciato in diretta una bella bomba.famoso ufficio stampa delle star è anche il capo ufficio stampa dell'Ares. Ospite in collegamento aLucherini ha raccontato cosa succedeva sul set e nella famosa villa di Zagarolo del produttore della Ares, Tarallo.tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco: «No, io non ho inventato niente, io semplicemente mandavo le loro foto ai giornali di loro due che si baciavano...poi erano i giornalisti a scrivere».: «Sì l'ho pensata io ma questa è una cosa minima, ma se questa è una cosa così grave mi dispiace. Le "lucherinate" sono ben altro... io ho mandato Laura Antonelli in ospedale».quando Barbara D'urso ha chiesto a Enrico Lucherini della storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: «, io credo che Adua non l'abbia mai baciato. Io non li ho mai visti».Sulla, Lucherini non si esprime:«Non lo so e non l'ho mai saputo, io so solo che loro non dormivano nemmeno insieme».