Non è la D'Urso, parla l'avvocato del piccolo Sebastian: «Avevano detto al bimbo di fare la voce rotta per un tumore alla gola»

Mercoledì 29 Maggio 2019, 23:31

Il casonon può e non deve essere considerato Gossip, è cronaca che si sta rivelando un horror dai toni sempre più inquietanti. A, che abbiamo seguito su, è intervenuto in diretta l'avvocato del piccolo Sebastian, il bambino ingaggiato da, Barbara ha mostrato unaingaggiato da Pamela Perricciolo per fingere di essere il figlio in affido di un noto imprenditore, Mark Caltagirone.«La creatura - spiega la D'Urso ai telespettatori - era convinto di fare dei provini per una fiction, sempre più avanzati in cui doveva interpretare il piccolo, bambino in affido ad un imprenditore».In diretta è intervenuto l'avvocato della mamma di questo bambino che ha raccontato come il piccolo Sebastian è stato ingaggiato e il ruolo che doveva interpretare: «- spiega l'avvocato - lui doveva interpretare un bambino povero, le uniche due volte in cui il figlio è uscito di casa, c'era il papà che li seguiva, ma non l'hanno fatto entrare,Dall’agenzia hanno fatto pressioni per averlo tra i loro iscritti. Tant’è che non hanno fatto neppure pagare l’iscrizione per averlo. Sono una famiglia molto dignitosa, lei lavora in un salone da parrucchiera, il papà è un operaio. Si sono fidati di lei. C'è la prima scena del treno e il bambino doveva salutare la madre che partiva. La seconda è quella del bar, la Perricciolo va a prendere il bambino e rassicura i genitori, 'vengo a prenderlo , gli faccio fare la prova costumi e lo porta a far merenda'. Ed è lì che incontra Pamela Prati, Milena Miconi. Nemmeno la mamma poteva far comparire il bambino sui social personali ed ora capiamo perchè».Una racconto scioccante. «Hanno preso in giro tutti - commenta la D'Urso - è scioccante per il bambino, per la mamma. Ma la mia domanda avvocato ora è a chi questa creatura mandava i vocali con la voce rotta perchè aveva un tumore alla gola?».Avvocato: «Il bambino ha sempre raccontato che doveva mandare questi messaggi a Pamela Perricciolo».