Non è la D'Urso, nuovo scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti: «Gli ho dato i soldi in nero»

Secondo round tra la showgirl e il parrucchiere delle dive che già la volta scorsa avevano litigato. Pietra dello scandalo il mancato pagamento delle extension.Volano extension, è proprio il caso di dirlo traI due ospitia Live non è la D'Urso si erano scontrati già la scorsa settimana perchè Federico Fashion Styleaccusava la Mosetti di non averle mai saldato le extension che le aveva montato in testa. La Mosetti nega tutto e, anzi, lancia un'accusa pesantissima: «Io non dico bugie. Sei tu il bugiardo che dici che nessuno ti ha pagato. A me la brutta figura non la fai fare. Io non ho debiti con nessuno, sei un ladro».Federico Fashion Style va su tutte le furie: «Sei incommentabile guarda. Mi hai anche bloccato sul cellulare. Fai più bella figura a stare zitta. Dove le hai pagate queste extension? Sei una buffona e ti devi vergognare. Sei una maleducata... buffarola (e siamo certi che questa espressione diventerà un meme perfetto per i social ndr)». Ma la Mosetti non ci pensa proprio a tacere: «A me sta zitta non lo dici, sei solo un peracottaro. Pulisciti la bocca».