Non è la D’Urso, lite tra Guendalina Tavassi ed Eliana Michelazzo: «Ti devi vergognare. Sei un’infame!»

Eliana Michelazzo

Giovedì 30 Maggio 2019, 01:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lite furiosa in diretta atra. L'ex agente di Pamela Prati messa sotto accusa dalla sua ex amica si sente tradita e le. Le due donne sono state amiche per anni e legate anche lavorativamente parlando, la Tavassi però ora ha cambiato idea. Sututti gli aggiornamenti.si conoscono da anni, ma l'ex gieffina asi è scagliata duramente contro la Michelazzo urlandole di essere falsa, di aver preso in giro tutti.«Io ed Eliana ci conosciamo da quasi dieci anni anni – ha raccontato la Tavassi – e penso di essere la persona che più e stata delusa. Ho vissuto a casa loro (con Eliana e Pamela Perricciolo ndr.) - dalla mia gravidanza al matrimonio. Io da subito ho capito che il marito di Eliana non esisteva. Lei mi diceva di vivere in una villa con piscina con un cane, il marito magistrato che faceva i biscottini in casa. Il giorno del matrimonio mi hai fatto un video dicendo che mi auguravi un matrimonio come quello tuo e di Simone, non ho mai creduto a niente».Accuse a cuirisponde urlando a sua volta: «Io mi sono costruita una vita parallela. Io ho chiesto scusa la prima volta che sono venuta perché ho detto una marea di cazz*te a tutti. Matu, tu sei venuta nella stanza dove io stavo piangendo, ti ho fatto vedere le chat e, hai chiamato i giornali e hai raccontato tutto. Vergognati!! Invece di stare dalla mia parte vai a chiamare i giornalisti. Perchè sei venuta qui? Se volevi dirmi qualcosa me la dicevi in faccia, dopo dieci anni di l’amicizia dove sta?Ho quarant'anni ca**o e non ho fatto un figlio. Perché dovevo stare così?».E' il giornalista, uno degli "sferati" dell'uno contro tutti a svelaro il motivo di tutto questo livore della Tavassi mostrando in diretta a Live non è la D'Urso una foto: «Guendalina, la vedi questa? ci sei tu a Linate con Pamela Prati e all’avvocato Della Rocca, che è l’avvocato di Pamela Prati e moglie di tuo padre, tu sei in conflitto di interessi. Ti dovresti alzare e andare via. Ti devi astenere da questa roba qua, rispetta il pubblico. Non puoi garantire nulla, sei qui ad attaccare lei per scagionare Pamela Prati perché l’avvocato della Prati è la tua matrigna».