Non è la D'Urso, Eliana Michelazzo: «Ho denunciato Pamela Perricciolo. Ho detto una marea di cavolate, scusatemi»

Pamela Perricciolo

Non è la D'Urso, Eliana Michelazzo confessa tutto: «Ho detto di aver visto Mark Caltagirone per non sembrare pazza»

Giovedì 23 Maggio 2019, 00:11

così. Interrogata dalla presentatrice la Michelazzo ha raccontato tutto, ha ammesso di essere stata in questura, di aver denunciato la sua ex socia e non è convinta che Pamela Prati sia una vittima.Eliana Michelazzo torna aquesta volta non per difenderema nel ruolo di vittima.La storia se fosse vera sarebbe una sceneggiatura perfetta per una serie tv. Ci sono tante falle, troppe, Eliana per dieci anni ha pensato di essere sposata con un uomo che non esisteva, ha retto il gioco del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone in combutta con la sua ex amica, per poi tirarsene fuori quando ha visto la barca affondare. Ma dove sta la verità? E' ancora presto per saperlo e la puntata di questa sera che abbiamo seguito in diretta su, è solo la prima di una lunga serie di programmi che su questa storia "camperanno" per lungo tempo.La D'Urso tra le altre cose la ha chiesto perchè si è recata in questura:«. Dopo la confessione che ho fatto, l'ho sentita. Il problema è che la Pericciolo mi diceva sempre che si prendeva le gocce e io avevo paura potesse farsi del male. Avevo sensi di colpa... le ho sempre creduto, era un'amica, una sorella».E sulla storia dell'acido la Michelazzo ammette: «», gli inquirenti hanno dimostrato che non si trattava di acido.La D'Urso le dice di aver fatto controllare i numero da cui riceveva i messaggi e le chiamate: «Nessu numero è intestato a Simone Coppi e posso dirti che queste due utenze sono intestati a due donne che forse tu conosci», e le porge la busta con la documentazione «Una sì l'altra no... che schifo» risponde Eliana Michelazzo «Questa scema qui ha creduto per dieci anni, quando parlavo con Simone, Pamela Perricciolo era nella stanza. Pamela Prati deve ammettere che Mark Caltagirone non esiste.però devo dire anche che grazie a questa storia ho scoperto quello che è successo a me».